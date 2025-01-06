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Хакан Фидан: «Империя насилия PKK близка к краху»
Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил Запад о недопустимости поддержки PKK под предлогом борьбы с ДАЕШ
Хакан Фидан: «Империя насилия PKK близка к краху»
Хакан Фидан / Фото: AA
6 января 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с иорданским коллегой Айменом Сафади в Анкаре предупредил Запад о недопустимости поддержки террористической организации PKK под предлогом борьбы с ДАЕШ.

«Попытки прикрываться борьбой с ДАЕШ для укрепления PKK и достижения других целей не получат поддержки. Империя насилия PKK, построенная на эксплуатации курдского народа, близка к краху», — заявил Фидан.

Глава турецкой дипломатии также призвал боевиков PKK/YPG сложить оружие в Сирии: «Чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех».

Фидан отдельно подчеркнул, что ДАЕШ остается «ядом для мусульманских обществ», и борьба с этой угрозой требует объединенных усилий.

Иорданский министр Аймен Сафади выразил солидарность с Турцией, отметив, что ее безопасность напрямую связана со стабильностью всего региона.

«Мы работаем вместе, чтобы справиться с вызовами и укрепить безопасность», — заявил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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