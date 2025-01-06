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Повторят ли американцы штурм Капитолия?
Конгресс США 6 января утвердит победу Дональда Трампа на президентских выборах, спустя четыре года после штурма Капитолия, который сорвал сертификацию итогов выборов 2021 года
Повторят ли американцы штурм Капитолия?
Капитолий / Фото: Reuters
6 января 2025 г.

Конгресс США 6 января на совместном заседании утвердит победу Дональда Трампа на выборах президента, а Джей Ди Вэнса – на выборах вице-президента.

Это процедура сертификации результатов голосования коллегии выборщиков, которая обычно носит формальный характер. Члены Конгресса зачитывают результаты голосования выборщиков из каждого штата, а затем подтверждают победителя.

Однако в январе 2021 года заседание Конгресса было прервано из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа, который оспаривал победу Джо Байдена. Эти события, признанные попыткой мятежа, привели к жертвам и уголовным делам против участников. Тогда Трамп не признал свое поражение, что вызвало массовые протесты.

Теперь, спустя четыре года, ситуация кардинально изменилась. Дональд Трамп сам стал избранным президентом, а его победа признана демократами. Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что исключает возможность споров вокруг результатов.

Для обеспечения безопасности в Вашингтоне усилены меры охраны, однако протестов у Капитолия не ожидается. Единственной помехой для заседания может стать снежная буря, накрывшая город. Несмотря на это, законодатели заявили, что готовы прибыть в Конгресс в любую погоду.

Инаугурация Трампа и Вэнса запланирована на 20 января.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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