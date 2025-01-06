Николя Саркози, бывший президент Франции, вновь оказался в центре политико-правового скандала.

Менее чем через месяц после того, как французский суд утвердил приговор о коррупции, обязывающий Саркози отбыть год под домашним арестом, начинается разбирательство по делу, которое считается наиболее серьезным из тех, что преследуют экс-президента. Саркози обвиняют в незаконном получении средств от покойного главы Ливии Муаммара Каддафи для финансирования своей первой президентской кампании 2007 года.

Бывший президент Франции предстанет перед судом в понедельник. Если обвинения в новом судебном процессе будут доказаны, Саркози может оказаться в камере, заменив электронный браслет на решетку.

Обвинения и расследование

Расследование, длящееся уже более десяти лет, началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, якобы доказывающих, что Каддафи согласился предоставить €50 млн на кампанию Саркози. По данным французской финансовой прокуратуры, обвинительный акт 2023 года указывает на существование «коррупционного пакта» между Саркози и Каддафи.

По версии обвинения, соглашение было заключено еще в 2005 году, когда Каддафи и Саркози, в то время министр внутренних дел, встретились в Триполи на встрече, официально посвященной борьбе с нерегулярной миграцией. Защита Саркози, в свою очередь, утверждает, что следов незаконного финансирования в избирательном фонде не было найдено.

Утверждения о ливийском финансировании начали циркулировать еще в 2011 году, в разгар гражданской войны в Ливии. Именно тогда Франция под руководством Саркози стала инициатором интервенции НАТО, целью которой было свержение Каддафи. За неделю до начала операции сын ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи в интервью Euronews публично обвинил Саркози в получении денег и потребовал их вернуть.

Таким образом суд рассмотрит, запрашивала ли Ливия в обмен на финансирование президентской кампании Саркози дипломатические или юридические привилегии.

Одним из предполагаемых запросов о предоставлении услуг был связан с Абдуллой аль-Сенусси, главой разведки и правой рукой Каддафи. Сенусси был заочно приговорен французским судом в 1999 году к пожизненному заключению за его возможную роль в теракте 1989 года, когда был взорван пассажирский самолет над Нигером, в результате чего погибли 170 человек. Согласно изданию The Guardian, cуд заслушает информацию о том, как ливийское руководство якобы обращалось к окружению Саркози с просьбой найти способ отменить международный ордер на арест Сенусси.

Ключевые фигуры

В судебном процессе участвуют еще 11 обвиняемых, в том числе трое бывших министров, сообщает AP.

Вместе с Саркози под судом оказались его ближайшие соратники: бывший генсек Елисейского дворца и министр внутренних дел Клод Геан, также экс-глава МВД Брис Ортефё и бывший министр бюджета Эрик Вёрт, ныне депутат от партии президента Эмманюэля Макрона «Возрождение». Все они отрицают свою причастность к преступлениям.

В деле также фигурирует бывший начальник штаба и казначей Каддафи Башир Салех, который искал убежища во Франции во время войны в Ливии, затем переехал в Южную Африку, а затем обосновался в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, во вмешательстве подозревается Александр Джухри, которого обвиняют в роли посредника. Среди других обвиняемых — два саудовских миллиардера, бывший руководитель Airbus и бывший банкир, обвиняемые в участии в предполагаемых денежных переводах.

Особую роль в расследовании сыграли показания ливанско-французского оружейного брокера Зиада Такиеддина, связанного с высокопоставленными французскими политиками, включая окружение Саркози. Как сообщает Politico, Такиеддин утверждал, что лично доставлял «чемоданы» с деньгами из Ливии во Францию. Однако его свидетельства неоднократно менялись: в 2020 году он внезапно отказался от своих обвинений в интервью BFMTV и Paris Match, позже вновь заявив, что его слова были вырваны из контекста.

Тогда власти начали проверять, не стали ли изменения в показаниях следствием вмешательства в дела свидетелей. Как утверждалось, Саркози оказал давление как минимум на 8 человек, чтобы заставить Такиеддина отозвать свои показания против него. В связи с этим, в октябре 2023 года Саркози был обвинен в незаконном вмешательстве в свидетельские показания, а его жена Карла Бруни-Саркози в прошлом году была обвинена в сокрытии улик по тому же делу.

В настоящее время Такиеддин, осужденный по делу о продаже оружия, скрывается в Ливане, который не экстрадирует своих граждан. Он будет заочно судим вместе с бывшим президентом по обвинениям в незаконном финансировании кампании, отмывании денег и пассивной коррупции.

Второй приговор Николя Саркози, касающийся другого дела о финансировании кампании, был подтвержден апелляционным судом Парижа в прошлом году, который постановил, что он должен отбыть шесть месяцев в тюрьме с отсрочкой еще на шесть месяцев. Как пишет Le Monde, этот вердикт все еще может быть обжалован в более высоком суде.

Итак, для Саркози это уже третий судебный процесс после завершения его президентского срока в 2012 году. Ранее он был признан виновным в превышении предельных расходов на свою кампанию 2012 года, а также в попытке подкупа судьи. Несмотря на это, экс-президент Франции продолжает настаивать на своей невиновности, называя происходящее «политической травлей».

Этот процесс станет определяющим в политико-правовой истории Франции.