ПОЛИТИКА
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Мазутные пятна обнаружили у берегов Крыма
Нефтепродукты из Черного моря достигли побережья Крыма, из-за чего на полуострове объявили чрезвычайное положение. Пятна мазута обнаружили в районе Севастополя (Акъяр). Напомним, что в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе. По предварительным оценкам, в море попало около 3 700 тонн мазута. #крым #черноеморе #нефтепродукты #севастополь #керченскийпролив #trtrussian
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6 января 2025 г.
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