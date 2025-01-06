Мазутные пятна обнаружили у берегов Крыма

Нефтепродукты из Черного моря достигли побережья Крыма, из-за чего на полуострове объявили чрезвычайное положение. Пятна мазута обнаружили в районе Севастополя (Акъяр). Напомним, что в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе. По предварительным оценкам, в море попало около 3 700 тонн мазута. #крым #черноеморе #нефтепродукты #севастополь #керченскийпролив #trtrussian