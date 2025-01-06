Массовые захоронения в Сирии: в Алеппо найдены мешки с человеческими останками

В деревне Наккари, в районе Алеппо, найдены новые массовые захоронения. Как сообщается, в траншеях обнаружили мешки с человеческими останками. По предварительным данным, среди погибших могут быть жертвы пыток и тяжелых условий содержания в сирийских тюрьмах, таких как Седная. По мере проведения поисково-спасательных операций после падения режима «Баас» по всей Сирии вскрываются все новые и новые братские могилы. #сирия #алеппо #захоронение #пытки #аса