Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, запуск был произведен из района Пхеньяна около полудня по местному времени. Это первый запуск ракеты КНДР в 2025 году. Южнокорейские военные отслеживают траекторию полета и анализируют данные, чтобы определить точные параметры испытания.

Запуск состоялся на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул. Последний раз Северная Корея проводила подобные испытания 5 ноября прошлого года, накануне выборов президента США. А 31 октября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которую лидер страны Ким Чен Ын назвал «ответом врагам».

Санкции Совета Безопасности ООН категорически запрещают Северной Корее проводить ракетные испытания. Несмотря на это, Пхеньян продолжает их, заявляя о необходимости усиления обороноспособности на фоне «агрессивной политики США».

В начале декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия помогает Северной Корее развивать ядерную программу в обмен на военную поддержку Пхеньяна в войне против Украины.

«В обмен на войска и оружие Россия предоставляет Северной Корее помощь в области ракетных и ядерных технологий», — заявил Рютте после встречи с министрами иностранных дел НАТО в Брюсселе.

«Эти действия могут дестабилизировать Корейский полуостров и даже угрожать Соединенным Штатам», — подчеркнул генсек.

Когда журналисты спросили Рютте, что подтолкнуло его к таким заявлениям о поддержке ядерной программы Пхеньяна, он отказался раскрыть детали разведывательной информации.

«Мы не должны быть наивными», — все, что сказал генсек в ответ на вопрос. При этом он добавил, что технологии для создания ядерного оружия уже поступают в Северную Корею, что увеличивает риск их использования уже в ближайшее время.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в прошлом году заявил о намерении «экспоненциально увеличить производство ядерного оружия». По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, КНДР уже обладает 50 ядерными боеголовками и материалами для производства еще 70-90 единиц. Южнокорейская разведка сообщила в октябре, что Пхеньян завершил подготовку к седьмым ядерным испытаниям.