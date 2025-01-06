Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в понедельник об уходе с поста лидера правящей Либеральной партии на пресс-конференции в Оттаве.

«Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера». Об этом заявил 53-летний политик журналистам.

По словам Трюдо, работа парламента будет приостановлена до 24 марта, пока не будет избран новый лидер. «Я боец... Но факт остается фактом: несмотря на все усилия, парламент был парализован в течение нескольких месяцев после самой длительной сессии правительства меньшинства в истории Канады», — пояснил он, добавив: «Если мне приходится бороться с внутренними разногласиями, я не могу быть лучшим вариантом на предстоящих выборах».

«В течение почти десятилетнего премьерства я боролся за эту страну», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после объявления об уходе с поста лидера правящей Либеральной партии.

«Каждое утро, просыпаясь премьер-министром, я вдохновлялся стойкостью, щедростью и решимостью канадцев, — сказал он журналистам в понедельник. — Я боролся за эту страну, за вас».

Трюдо назвал поддержку Украины и политику во время пандемии COVID-19 в числе главных достижений своего правительства с момента прихода к власти в 2015 году.

«Мы сплотились, поддерживая друг друга во время пандемии... твердо встали на защиту Украины и нашей демократии, боролись с изменением климата и готовили нашу экономику к будущему, — добавил он. — Мы переживаем переломный момент в мировой истории».

Трюдо, сын бывшего премьер-министра Пьера Эллиота Трюдо, пришел в политику в 2008 году, став членом парламента, а пять лет спустя возглавил Либеральную партию. В 2015 году Трюдо привел либералов к власти, обещая «солнечные дни» и прогрессивную повестку, включающую защиту прав женщин и борьбу с изменением климата.

Однако повседневные реалии управления страной, включая последствия пандемии, постепенно ослабили его позиции. Несмотря на масштабные бюджетные расходы для защиты потребителей и бизнеса, это не уберегло от общественного недовольства на фоне роста цен. Ситуацию усугубила неудачная иммиграционная политика, приведшая к наплыву сотен тысяч приезжих и перегреву рынка жилья.

Решение об отставке последовало после неожиданного ухода министра финансов 16 декабря и на фоне растущего давления из-за роста стоимости продуктов питания и жилья, а также угроз введения тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа.