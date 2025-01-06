После заседания кабинета министров в президентском комплексе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важными заявлениями о региональной политике и развитии оборонной промышленности страны.

«Мы оставили позади непростой год в контексте региональных событий. Мы встретили 2025 год с новыми надеждами. Молю Аллаха, чтобы 2025 год стал годом мира для наших братьев в Газе, которые на протяжении последних 15 месяцев подвергаются истреблению на глазах всего мира», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган обозначил бескомпромиссную позицию Анкары относительно территориальной целостности Сирии. «Если мы увидим риск расчленения страны, то незамедлительно предпримем необходимые шаги. Если ситуация того потребует, мы можем появиться однажды ночью без предупреждения. Каждому следует учитывать это в своих планах», — заявил глава государства.

Президент также отметил успехи оборонной промышленности страны. «С 2002 года количество компаний в секторе выросло с 56 до более чем 3500, а оборот достиг 15,5 млрд долларов. Мы входим в число ведущих стран мира по производству беспилотников, электронных систем вооружения и военных кораблей», — подчеркнул Эрдоган.

«Будучи оплотом доверия и безопасности для своих друзей, Турция обладает достаточной мощью, чтобы пресечь любые посягательства на нашу Родину, невзирая на то, от кого они исходят», — заключил президент, добавив, что инвестиции в оборонную промышленность направлены не на подготовку к войне, а на сохранение мира.