Воскресное утро в Курской области принесло неожиданный поворот - украинские войска начали новое наступление, хотя казалось, что сюрпризы на этом направлении уже завершились. Пока замминистра обороны РФ генерал Юнус-Бек Евкуров еще направлялся в регион, украинские танки уже двигались в сторону российских позиций.

Президент РФ Владимир Путин отправил одного из самых видных своих генералов буквально через пару часов после начала украинского контрнаступления – знак того, насколько серьезно в Кремле восприняли новую операцию Киева. Евкуров, повышенный в должности в декабре 2024 года и отвечающий за российские приграничные территории, должен был организовать отпор неожиданному удару.

Для Владимира Зеленского это может быть последней серьезной военной картой перед неизбежными переговорами. Украинская армия продолжает терять территории на востоке – падение Курахово, которое обороняли 26 батальонов ВСУ общей численностью более 15 тыс. военнослужащих, открывает российским войскам путь на Запорожье. Тяжелые бои идут за Торецк и Часов Яр, где основные столкновения происходят вдоль канала Северский Донец-Донбасс за контроль над заводом огнеупорных материалов. Особое внимание приковано к Покровску, где российским войскам удалось перерезать трассу к югу от города.

На этом фоне наступление в Курской области выглядит отчаянной попыткой усилить переговорные позиции перед приходом администрации Трампа. За первый день операции украинским военным удалось продвинуться на 2,7 километра, заняв южную часть хутора Бердин. Наступление развивается сразу по нескольким направлениям – в районе Никольского и Александрии, а также к северу от Русской Конопельки. Украинское командование явно пытается распылить российские силы, создавая угрозу сразу на нескольких участках.

Российская сторона также не остается в стороне – войска РФ атаковали позиции ВСУ к юго-востоку от Суджи и продвинулись в селе Махновка. По словам Зеленского, только за 3 и 4 января российские и северокорейские военные потеряли в районе этого села до батальона пехоты.

Время играет против обеих сторон. Владимир Зеленский должен показать результат до 20 января – дня инаугурации Дональда Трампа. Визит спецпредставителя избранного президента США Кита Келлога в Киев в начале января только усиливает давление – команда республиканца настроена «как можно скорее» завершить конфликт. Несмотря на то что риторика украинского президента смягчилась после победы Трампа на выборах, его инстинкт по-прежнему склоняется к продолжению борьбы, а не к переговорам.

Для Путина ситуация не менее сложная. Его тактика изматывания противника требует времени, которого может не быть. Появление даже небольшого украинского анклава на российской территории к моменту начала переговоров существенно ослабит позиции Москвы.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США, ВСУ уже потеряли около 50% захваченных территорий в Курской области. Но оставшиеся под контролем Украины несколько сотен квадратных километров могут стать серьезным козырем в предстоящих переговорах. Эти территории, захваченные еще в августе 2024 года, остаются болезненной занозой для российского руководства.

«Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может», – заявил 19 декабря Владимир Путин во время «Прямой линии». Но характерно, что тогда президент России отказался называть конкретные сроки освобождения региона: «Я представляю, есть же планы. Планы есть, они мне докладываются на регулярной основе. Но просто сказать – вот к такому числу, так не делается. Потому что и ребята же меня слышат, день-два, я назову такую дату, и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать».

Новое наступление Зеленского – это дерзкая игра человека, который привык к нестандартным решениям. Даже когда украинское общество все больше склоняется к необходимости переговоров, президент Украины делает ставку на силу. Стратегически грамотную и одновременно отчаянную. Если его силам удастся удержать захваченные позиции в течение следующих двух-трех недель, это может существенно укрепить позиции Киева на предстоящих переговорах. Но цена такого успеха может оказаться слишком высокой для уже измотанной украинской армии.