Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дэйви призвал в понедельник правительство вызвать посла США для объяснений после провокационных высказываний Илона Маска, будущего американского чиновника, предложившего свергнуть британское правительство.

«Людям надоело, что Илон Маск вмешивается в демократию нашей страны, когда он явно ничего не знает о Британии», — заявил Дэйви.

Конфликт между Маском и британскими властями обострился прошлым летом, когда миллиардер заявил о «неизбежности гражданской войны» в Великобритании после беспорядков ультраправых, спровоцированных нападением на трех детей в Саутпорте 29 июля. Ситуацию усугубила дезинформация, распространяемая ультраправыми аккаунтами в социальных сетях, включая ложные утверждения о том, что подозреваемый был мусульманином-просителем убежища.

В понедельник Маск провел опрос в своей социальной сети X, спрашивая пользователей, должны ли США «освободить народ Британии от их тиранического правительства». В опросе приняли участие около 1.2 млн человек, 59% ответили «да».

Дэйви охарактеризовал риторику Маска как «опасную и безответственную», добавив, что это «доказательство того, что Великобритания не может полагаться на администрацию Трампа». «В наших национальных интересах восстановить торговые и связи в сфере безопасности с нашими европейскими союзниками», — подчеркнул он.

Ранее Маск использовал платформу X для критики лейбористского правительства Великобритании и его реакции на исторические скандалы о жестоком обращении с детьми. На прошлой неделе он обвинил министра по защите детей Джесс Филлипс в «оправдании изнасилований и геноцида» и призвал к отставке и заключению премьер-министра Кира Стармера за предполагаемые неудачи в преследовании преступных группировок.

Премьер-министр Стармер косвенно затронул этот вопрос на пресс-конференции в понедельник, осудив распространение дезинформации и «ультраправую риторику».