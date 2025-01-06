Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украине необходимо занять реалистичную позицию по территориальным вопросам в рамках усилий по началу переговоров с Россией.

«Украинцам нужно провести реалистичное обсуждение территориальных вопросов, и только они могут это сделать, а европейцы рассчитывают на создание гарантий безопасности, которые будут их ответственностью», — заявил Макрон на ежегодной конференции французских послов.

Это первый случай, когда французский лидер предложил Киеву рассмотреть позицию, выходящую за рамки стремления вернуть все территории, захваченные Россией, которая сейчас контролирует около пятой части страны, включая большую часть восточного Донбасса.

Роль США, по мнению Макрона, должна заключаться в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что никакое решение конфликта невозможно без прямого участия Украины и Европы.

Выступая в Елисейском дворце, Макрон также затронул отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом. «Дональд Трамп знает: Франция — его надежный союзник, с которым нельзя не считаться, союзник, верящий в Европу и имеющий ясное видение трансатлантических отношений», — заявил Макрон в обращении к французским послам в Елисейском дворце, подчеркнув стремление Франции к сотрудничеству и призвав европейские страны к укреплению единства.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, французский президент осудил гуманитарный кризис в Газе и призвал к немедленному прекращению огня. «Нет военного оправдания преднамеренному препятствованию гуманитарной помощи», — заявил он.

Макрон также раскритиковал миллиардера Илона Маска, обвинив его в поддержке «нового международного реакционного движения» и вмешательстве в выборы, включая предстоящие внеочередные выборы в Германии.