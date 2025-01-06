Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо об отставке, предложив Канаде присоединиться к Соединенным Штатам.

«Многие в Канаде ЛЮБЯТ идею стать 51-м штатом, — написал Трамп в Truth Social. — Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, налоги значительно снизились бы, и они были бы ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНЫ от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают. Вместе мы были бы великой нацией!!!»

Решение Трюдо об отставке, объявленное в понедельник утром, во многом было ускорено победой Трампа на ноябрьских президентских выборах. Еще до выборов в США популярность Трюдо падала из-за экономических проблем, включая инфляцию и нехватку жилья. Ситуацию усугубила угроза Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары.

Несмотря на ноябрьскую встречу в Мар-а-Лаго, где Трюдо пытался обсудить американо-канадские отношения с избранным президентом, угроза тарифов не была снята. Более того, Трамп начал насмешливо называть премьер-министра «губернатором» Канады.

Окончательный удар по премьерству Трюдо нанесла отставка министра финансов в декабре, которая в своем прощальном письме заявила о неготовности правительства к предстоящей тарифной войне с США. По данным Reuters, попытка Трюдо понизить в должности своего доверенного министра финансов после ее критики его предложений по увеличению расходов привела к непоправимому падению его авторитета среди однопартийцев.

Отставка Трюдо позволит Либеральной партии назначить временного премьер-министра до выборов следующей осенью, что потенциально дает шанс вернуть поддержку избирателей. Хотя преемник пока не определен, сообщается, что глава канадского Минфина Доминик Леблан, также встречавшийся с Трампом в Мар-а-Лаго в этом месяце, является одним из основных претендентов.