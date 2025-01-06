Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подвел итоги пятимесячной операции украинских Сил обороны на Курском направлении, где, по его словам, удалось создать и удержать буферную зону на российской территории.

«Сегодня ровно пять месяцев с начала наших действий на Курщине, и мы сохраняем буферную зону на российской территории <...> За время Курской операции враг потерял уже более 38 тыс. своих солдат – только на этом одном направлении, из них около 15 тыс. – безвозвратно. Россияне перебросили на Курщину сильные свои подразделения, там задействованы солдаты из Северной Кореи», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

По словам президента Украины, сосредоточение российских сил на Курском направлении не позволяет противнику усилить другие участки фронта в Донецкой, Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Накануне, 5 января, российские военные корреспонденты сообщили о начале «большого наступления» украинской армии на нескольких направлениях в Курской области, в частности, о продвижении бронетехники к северу от Суджи. По данным на 6 января украинские военные прошли 2,7 километра вглубь России.

О значимости боев в Курской области свидетельствуют визиты высокопоставленных военных: главком ВСУ Александр Сырский посетил регион в первый день Нового года, а 5 января в Курск срочно прибыл замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.