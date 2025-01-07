Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник утром на северных склонах Гималаев в районе Тингри (Тибет) на глубине 10 км. По данным китайских властей, эпицентр находился примерно в 80 км к северу от Эвереста. Американская геологическая служба оценила силу землетрясения в 7,1 балла.

В результате подземных толчков на тибетской стороне погибли 53 человека, еще 62 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа. В Тингри и близлежащих деревнях зарегистрированы многочисленные разрушения, а за основным толчком последовали десятки афтершоков. Видео из города Лхаса демонстрирует разрушенные фасады магазинов и завалы на дорогах.

Сейсмическая активность затронула регион Шигатсе, где проживают около 800 тыс. человек. Китайский лидер Си Цзиньпин распорядился провести масштабные поисково-спасательные работы, обеспечить пострадавших жильем и поддержать их в зимний период.

Толчки ощущались также в столицах Непала, Бутана и северном индийском штате Бихар. В Катманду, находящемся в 400 км от эпицентра, жители в панике покидали свои дома. Пока о жертвах и разрушениях в соседних странах не сообщается.

Районы вблизи эпицентра, где проживают около 6900 человек, отличаются труднодоступностью. Местные власти продолжают собирать данные о пострадавших и разрушениях.