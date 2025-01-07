Король Дании Фредерик X изменил королевский герб, удалив три короны, символизировавшие Кальмарскую унию, и укрупнив символы Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг вызвал удивление у историков и интерпретируется как сигнал о намерении сохранить автономные территории в составе королевства.

На новом гербе полярный медведь и баран, представляющие Гренландию и Фареры, стали более заметными. Пресс-служба королевского двора заявила, что изменения отражают стремление укрепить единство королевства, отметив, что три короны больше не актуальны.

Изменение герба произошло на фоне растущего напряжения между Гренландией и Данией. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в новогоднем обращении ускорил призывы к независимости, а недавно обвинил Данию в геноциде из-за скандала с насильственной контрацепцией в 1960–70-х годах. Тем временем избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании купить Гренландию, назвав это выгодным для ее жителей шагом.

Историки отмечают историческую важность изменения герба. По словам профессора Дика Харрисона из Лундского университета, удаление трех корон — это «сенсация», поскольку символ пережил множество пертрубаций в истории королевства, включая потерю Норвегии и Исландии. Короны символизировали Кальмарскую унию — союз Дании, Швеции и Норвегии под началом датских монархов.

Однако другие эксперты видят в этом геополитический сигнал. Историк Себастьян Олден-Йоргенсен отметил, что королевская семья поддерживает курс на сохранение единства королевства. По словам эксперта по монархиям Ларса Ховбакке Сёренсена, изменения подчеркивают, что Гренландия и Фареры остаются частью Дании, несмотря на внешние и внутренние вызовы.

Правительство Гренландии пока не прокомментировало ситуацию.