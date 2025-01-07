Береговая охрана Тайваня сообщила о повреждении подводного коммуникационного кабеля судном, зарегистрированным одновременно в Камеруне и Танзании. Инцидент произошел в минувшие выходные к северо-востоку от острова.

По данным властей, на борту находились семь граждан КНР, а владелец судна базируется в Гонконге. Из-за неблагоприятных погодных условий проверить корабль не удалось, и он продолжил путь в южнокорейский Пусан. «Учитывая случаи повреждения подводных кабелей в Балтийском море в Европе в прошлом году и анализируя исторические треки судна, невозможно подтвердить его истинные намерения», — заявили в береговой охране.

Министерство цифровых дел Тайваня заверило, что связь не пострадала, а ремонт кабеля планируется завершить к 3 февраля. Тайбэй обратился к Сеулу за помощью в расследовании инцидента.

Напомним, в 2023 году два подводных кабеля, соединяющих контролируемые Тайванем острова Мацзу с материком, были перерезаны, оставив без интернета 14 000 местных жителей. Предварительное расследование показало причастность китайского рыболовецкого судна и грузового корабля, хотя прямых доказательств умышленного вмешательства Пекина не было найдено.

Тайвань в последние годы наращивает потенциал для реагирования на чрезвычайные ситуации, включая военные конфликты, развивая альтернативные каналы связи, такие как спутники, на случай повреждения международных морских кабелей.