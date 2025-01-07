Администрация Байдена объявила в понедельник о смягчении некоторых ограничений в отношении Сирии, выпустив шестимесячное послабление санкций для обеспечения поставок предметов первой необходимости.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило Общую лицензию 24 по Сирии, которая позволяет гуманитарным организациям и компаниям предоставлять важнейшие услуги, такие как электричество, водоснабжение и санитария, без необходимости получать разрешения для каждого отдельного случая.

Лицензия также разрешает операции, поддерживающие продажу, поставку, хранение или пожертвование энергоресурсов — включая нефть, природный газ и электроэнергию — внутри Сирии. Кроме того, она разрешает операции, необходимые для обработки некоммерческих личных денежных переводов в Сирию, в том числе через Центральный банк Сирии.

По данным The Wall Street Journal, уходящая администрация Байдена рассматривает это решение как жест доброй воли в отношении переходного правительства Сирии. Министерство финансов США получит право выдавать разрешения гуманитарным организациям и компаниям на поставку жизненно важных услуг и товаров, включая воду и электричество.

Американские официальные лица неоднократно встречались с представителями новой администрации, возглавляемой группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), после падения режима Асада в конце прошлого года.

Несмотря на то, что ХТШ официально признана Вашингтоном террористической организацией из-за прежних связей с «Аль-Каидой», группировка давно отреклась от этих связей и даже воевала против нее в Идлибе. Тем временем новый министр иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани прибыл с первым визитом в ОАЭ.

«Шейбани в сопровождении министра обороны Мурхафа Абу Касра и главы разведки Анаса Хаттаба прибыли в Объединенные Арабские Эмираты», — сообщило официальное агентство SANA.

Пока неизвестно, продолжит ли избранный президент Дональд Трамп, который должен вступить в должность 20 января, политику смягчения санкций в отношении переходного правительства Сирии.