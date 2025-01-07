После смерти главаря террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена в организации разгорелась борьба за власть. Для предотвращения раскола было создано Исполнительное бюро из 12 человек, однако это не решило проблему внутренних противоречий.

В состав бюро вошли Абдуллах Аймаз, Наджи Тосун, Шериф Али Текалан, Барбарос Коджакурт и другие высокопоставленные члены организации. Несмотря на видимость коллективного руководства, реальная власть сконцентрировалась в руках группы во главе с Абдуллахом Аймазом.

Кризис управления проявляется в затрудненном процессе принятия решений, так как каждый член бюро подвергает сомнению предложения других. Снижается доверие рядовых членов к руководству, возникли проблемы с финансированием, что вынудило группу Аймаза требовать повышения членских взносов. При этом игнорируется завещание Гюлена об омоложении руководства и включении представителей разных национальностей.

Особое внимание привлекает ситуация с бывшим главным редактором запрещенной газеты «Заман» Экремом Думанлы, чье включение в руководство не принесло ожидаемых результатов. Высшее руководство считает его слишком пассивным и не имеющим достаточного авторитета.

Ожидается, что в феврале 2025 года в составе Исполнительного бюро произойдут изменения. Между тем продолжается борьба за назначение региональных руководителей, что приводит к напряженности на встречах руководства. Некоторые члены бюро уже направили своих сторонников для работы в европейском направлении в стремлении укрепить свои позиции.