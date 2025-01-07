Камера видеонаблюдения зафиксировала мощное землетрясение в Тибете

Во вторник, 7 января, в северных предгорьях Гималаев произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. По официальным данным, жертвами стихии стали не менее 50 человек. Толчки ощущались в соседних Непале, Бутане и Индии. Эпицентр землетрясения находился в уезде Тингри, расположенном в Тибете, на глубине 10 километров. Уезд Тингри известен как северные ворота в регион Эвереста. #тибет #землетрясение #эверест