Во вторник, 7 января, в архипелаге Майотта — заморской территории Франции в Индийском океане — столкнулись два судна, одно из которых перевозила лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Инцидент произошел утром, когда политик направлялась из одной части архипелага в другую, чтобы добраться до аэропорта.

По данным источников BFMTV, близким к «Национальному объединению», столкновение было «незначительным», и сама Ле Пен не пострадала. Она была эвакуирована с места происшествия полицейской лодкой. Однако три пассажира получили легкие травмы. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы.

По словам Саидали Боины Хамисси, представителя «Национального объединения» на Майотте, причина столкновения остается неясной: «Баржи просто врезались друг в друга». Он добавил, что большинство пассажиров упали на пол, однако Марин Ле Пен осталась на своем месте, крепко держась за кресло.

Политик находилась на Майотте с 5 января, чтобы встретиться с пострадавшими от циклона Шидо. Несмотря на аварию, как сообщается, Ле Пен благополучно добралась до аэропорта и продолжила свой визит в соответствии с планом.