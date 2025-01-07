Незаконные еврейские поселенцы на оккупированном Западном берегу рассчитывают, что избранный президент США Дональд Трамп поддержит планы Тель-Авива аннексировать Палестину. Об этом пишет The Washington Post (WP).

В беседе с изданием представители поселенцев выразили уверенность, что при Трампе вопрос создания палестинского государства будет снят с повестки дня. Однако их ожидания остаются сдержанными, исходя из опыта первого срока Трампа.

Надежды поселенцев подпитывают кадровые назначения Трампа. Так, Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны, ранее снимал программы в незаконных поселениях, а Майк Хакаби, будущий посол США в Израиле, не раз заявлял, что вся территория Западного берега якобы принадлежит Израилю.

На оккупированном Западном берегу проживают около 500 тыс. израильтян и 2,7 млн палестинцев. Большинство стран мира считают поселения незаконными, а саму эту территорию — ядром будущего палестинского государства. Тем не менее, после 7 октября 2023 года многие израильтяне отвергли идею двух государств, опасаясь угроз безопасности. Согласно опросам, почти две трети израильтян считают, что палестинцы не имеют права на свое государство.

Администрация Трампа во время его первого срока открыто поддерживала Израиль дипломатически. Так, республиканец признал Иерусалим столицей Израиля — хотя этот город своей столицей считают и палестинцы. Решение Трампа нарушило сразу несколько резолюции ООН об урегулировании израильско-палестинского конфликта. Большинство стран мира отказалось признавать Иерусалим столицей Израиля.

Трамп также заявил, что еврейские поселения не нарушают международное право. Это позиция также идет вразрез с решением международных судов и Генассамблеи ООН.

«Мирный план» Трампа 2020 года, предполагающий аннексию 30% Западного берега, вызвал критику как у палестинцев, так и у поселенцев, опасающихся разделения территории.