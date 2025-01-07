Ультраправые могут прийти к власти в еще одной европейской стране. На этот раз это Австрия. Ультраправая Партия свободы (FPÖ) как никогда близка к тому, чтобы возглавить австрийское правительство. В ближайшие дни ей предстоит собрать коалицию, и если у нее это получится, ультраправые реально могут встать во главе Австрии.

После провала переговоров о создании коалиции между центристскими партиями президент страны Александр Ван дер Беллен 6 января официально поручил лидеру FPÖ Герберту Киклю сформировать правительство.

FPÖ очень похожа на свою немецкую сестру — «‎Альтернативу для Германии»‎ (АдГ). При этом австрийская партия старше — она была основана в 1956 году бывшими нацистами.

Обе партии занимают жесткую позицию в отношении мигрантов и поддерживают пророссийский курс (пусть и не так открыто, как того бы хотели в Кремле).

Австрийская партия одержала победу на сентябрьских выборах, получив большинство мест в национальном собрании. Изначально в стране существовала негласная договоренность — не вступать в союз с ультраправыми. Центристские партии старались не идти на договоренности с FPÖ и формировали кабинеты без ее участия. Однако больше такой подход не работает.

В минувшие выходные Кристиан Стокер, временный лидер консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), указал на готовность к коалиционным переговорам с FPÖ — это резко отличается от предыдущих отказов.

Почему центристы не смогли договориться без ультраправых? Все дело в амбициях и излишней принципиальности. Провал переговоров между ÖVP и левоцентристской Социал-демократической партией (SPÖ) по экономическим и финансовым разногласиям проложил путь для подъема FPÖ.

4 января канцлер Австрии от ÖVP Карл Нехаммер объявил о своей отставке, сославшись на непримиримые разногласия с SPÖ. Это оставило FPÖ доминирующей силой в австрийской политике, лидер партии Герберт Кикл теперь вполне реально может стать канцлером.

В случае успеха FPÖ присоединится к растущему списку ультраправых правительств в Европе наряду с Италией, Венгрией, Словакией и Нидерландами, изменив политический баланс всего континента.