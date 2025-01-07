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Турция передала Дамаску контроль над границей
Контрольно-пропускные пункты Джараблус, Аль-Раи, Баб Аль-Салам и Аль-Хамам на сирийско-турецкой границе были переданы новому правительству Сирии после долгих лет гражданской войны
Турция передала Дамаску контроль над границей
Окрестности приграничного города Джараблус / Фото: Reuters / Others
7 января 2025 г.

Новые власти Сирии взяли под полный контроль пограничные пункты на севере страны, которые около десяти лет находились под управлением Турции. Об этом сообщил директор по связям Генерального управления сухопутных и морских портов Мазен Аллуш, передает государственное агентство SANA.

Среди переданных пунктов пропуска значатся Джараблус, Аль-Раи, Баб Аль-Салам и Аль-Хамам, расположенные в северной части провинции Алеппо.

«С сегодняшнего утра эти пункты полностью управляются новым сирийским правительством», — заявил Аллуш, уточнив, что передача состоялась после встречи представителей сирийских и турецких властей.

Этот шаг символизирует укрепление новой власти, пришедшей на смену режиму Башара Асада месяц назад. Новое правительство продолжает возрождать сирийских государственные институты и инфраструктуру при поддержке Турции и других стран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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