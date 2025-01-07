Новые власти Сирии взяли под полный контроль пограничные пункты на севере страны, которые около десяти лет находились под управлением Турции. Об этом сообщил директор по связям Генерального управления сухопутных и морских портов Мазен Аллуш, передает государственное агентство SANA.

Среди переданных пунктов пропуска значатся Джараблус, Аль-Раи, Баб Аль-Салам и Аль-Хамам, расположенные в северной части провинции Алеппо.

«С сегодняшнего утра эти пункты полностью управляются новым сирийским правительством», — заявил Аллуш, уточнив, что передача состоялась после встречи представителей сирийских и турецких властей.

Этот шаг символизирует укрепление новой власти, пришедшей на смену режиму Башара Асада месяц назад. Новое правительство продолжает возрождать сирийских государственные институты и инфраструктуру при поддержке Турции и других стран.