Десятки протестующих собрались у здания Европейского парламента в Брюсселе 6 января, требуя заступиться за доктора Хуссама Абу Сафию — главу последней клиники на севере Газы «‎Камаль Радван»‎. Врач был задержан израильскими военными в конце декабря.

Демонстранты, многие из которых были медицинскими работниками, осудили израильские действия в секторе Газа. Протестующие обвинили Тель-Авив в нападениях на медицинские учреждения и совершении злодеяний против мирного населения.

До сих пор ни один европейский политик не призвал Израиль отпустить докторов Газы и, в частности, врача Абу Сафию. Между тем, освободить главврача клиники потребовала ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным Минздрава Газы, израильские силы ворвались в больницу «Камаль Адван‎»‎, подожгли некоторые секции и под дулом пистолета выгнали персонал и пациентов. В то время внутри находились 350 человек, включая 180 медицинских работников и 75 раненых пациентов.

«Врачи за права человека — Израиль» (PHRI) раскритиковали Тель-Авив за его политику в отношении врачей и раненых. Кроме того, правозащитники отмечают, что израильские военные запретили доктору Абу Сафии встречаться с адвокатом. Несмотря на то, что медицинский персонал защищен международным гуманитарным правом, Израиль отказывается соблюдать эти нормы.

PHRI сообщила, что с начала вторжения в Газу Израиль задержал более 230 палестинских медицинских работников, 130 из них все еще находятся в заключении. Еще более 1000 погибли в ходе продолжающегося конфликта.

Число жертв израильского нападения на Газу превысило 45 700 человек, причем большинство из них — женщины и дети. Правозащитные группы назвали действия Израиля геноцидом, а Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильских официальных лиц, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по обвинению в военных преступлениях.

Система здравоохранения Газы полностью разрушена. Более 20 тыс. пациентов ожидают срочной медицинской эвакуации, в то время как атаки на больницы оставили территорию без действующих медицинских учреждений.