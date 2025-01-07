Молдова намерена «реинтегрировать» сепаратистский регион Приднестровье, а первым шагом на этом пути Кишинев видит вывод российских войск. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан на экстренном брифинге, подчеркнув, что Молдова стремится к мирному урегулированию конфликта.

«Наша цель – реинтеграция страны, которая должна начаться с того, что Россия заберет свои войска [из Приднестровья], что позволит нам администрировать регион соответствующим образом», – отметил Речан.

Премьер назвал выход ВС РФ «ключевым» условием для мирного и полноценного инкорпорирования Приднестровья в тело Молдовы. Он также заявил о необходимости размещения там независимых международных миротворцев.

Вторым этапом, по его словам, станет интеграция региона в молдавские государственные структуры и институты для предоставления социальных и экономических возможностей. «Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы жители Приднестровья могли пользоваться теми же возможностями, что и остальные граждане Молдовы – от экспорта продукции в ЕС до включения в систему социальных услуг», – добавил премьер-министр.

Речан также указал на влияние России на текущий энергетический кризис в Приднестровье, назвав его частью масштабного плана Москвы.

В понедельник МИД Молдовы вызвал представителя посольства РФ, осудив российскую дипмиссию за «дезинформацию об энергетическом кризисе в Приднестровье» и попытки манипуляции общественным мнением. Кишинев подчеркнул, что ответственность за прекращение поставок газа лежит на РФ и «Газпроме».

В январе 2025 года в Приднестровье разразился энергетический кризис, вызванный прекращением транзита российского газа через Украину. Регион остался без поставок газа, что привело к отключению отопления и горячей воды, а также остановке почти всех промышленных предприятий. Для обеспечения электроэнергией Молдавская ГРЭС перешла на использование угля, запасов которого, по оценкам, хватит до конца января.