Большая часть иранских сил покинула Сирию после падения президента Башара Асада, но ряд военных подразделений не спешат уходить, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, за последний месяц тысячи иранских военнослужащих и их союзников бежали из Сирии, оставив значительное количество военной техники.

Это оружие и снаряжение было либо уничтожено израильскими авиаударами, либо захвачено оппозиционными силами, такими как «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Большинство из иранских сил, включая ключевых офицеров Иранской гвардии, укрылись в приграничном иракском городе Эль-Кайм, уточняет WSJ. Некоторые вылетели из Дамаска в Тегеран на последних иранских самолетах, а члены «Хезболлы» бежали в Ливан, сообщили источники издания.

Хотя на данный момент нет угрозы немедленного возвращения Ирана в Сирию, официальные лица США предупреждают: Тегеран попытается вернуться. Как заявила помощник госсекретаря США Барбара Лиф, иранцы могут попытаться вернуться, однако «новая Сирия для них теперь — это чрезвычайно враждебная территория».

Новое сирийское правительство, возглавляемое ХТШ, долгое время сражалось против иранских сил. Дамаск рассматривает Тегеран как серьезную угрозу. Потому ХТШ намерена предотвратить восстановление иранского военного присутствия в Сирии, подчеркивает газета.

Де-факто лидер Сирии Ахмад аш-Шараа заявил в декабре, что поражение Асада «отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад».

С начала гражданской войны в Сирии Иран потратил миллиарды долларов на поддержку режима Асада, рассматривая Дамаск как важного союзника и ключевой маршрут для военных поставок «Хезболле».

Однако недавние израильские авиаудары и ответные ракетные удары Ирана ослабили его влияние в регионе.

В конце ноября ХТШ начала наступление и 8 декабря объявила о контроле над Дамаском, вынудив Асада уйти в отставку и найти убежище в России.