ПОЛИТИКА
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Сотни медиков по всему миру требуют освободить доктора Хуссама Абу Сафия из Газы
Сотни медицинских работников по всему миру провели митинг в поддержку Палестины с требованием освободить доктора Хуссама Абу Сафия и всех палестинских медиков, находящихся в израильских тюрьмах. Акции прошли в центре Нью-Йорка, перед зданием парламента Великобритании в Лондоне и у здания Европейского парламента в Брюсселе. #палестина #израиль #газа #медики #протест #доктор
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7 января 2025 г.
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