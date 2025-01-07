Сотни медиков по всему миру требуют освободить доктора Хуссама Абу Сафия из Газы

Сотни медицинских работников по всему миру провели митинг в поддержку Палестины с требованием освободить доктора Хуссама Абу Сафия и всех палестинских медиков, находящихся в израильских тюрьмах. Акции прошли в центре Нью-Йорка, перед зданием парламента Великобритании в Лондоне и у здания Европейского парламента в Брюсселе. #палестина #израиль #газа #медики #протест #доктор