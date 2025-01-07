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Президент Эрдоган встретился с премьер-министром КРАИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Курдской Региональной Администрации Ирака Масруром Барзани в Анкаре, где они обсудили двусторонние отношения, региональную повестку и безопасность
Президент Эрдоган встретился с премьер-министром КРАИ
Фото: пресс-служба Администрации президента Турции / Others
7 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Курдской Региональной Администрации Ирака (КРАИ) Масруром Барзани в Президентском комплексе в Анкаре. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии.

Президент Эрдоган подчеркнул важность сохранения стабильности и безопасности в Ираке, особенно в контексте событий в Сирии, которые, по его словам, не должны стать причиной новых очагов нестабильности.

Президент отметил, что в будущем Сирии не должно быть места террористическим организациям и связанным с ними элементам.

Глава Турции также заявил о необходимости реализации проектов, направленных на повышение стабильности и благосостояния региона, включая инициативу «Путь развития».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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