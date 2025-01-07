Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Курдской Региональной Администрации Ирака (КРАИ) Масруром Барзани в Президентском комплексе в Анкаре. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии.

Президент Эрдоган подчеркнул важность сохранения стабильности и безопасности в Ираке, особенно в контексте событий в Сирии, которые, по его словам, не должны стать причиной новых очагов нестабильности.

Президент отметил, что в будущем Сирии не должно быть места террористическим организациям и связанным с ними элементам.

Глава Турции также заявил о необходимости реализации проектов, направленных на повышение стабильности и благосостояния региона, включая инициативу «Путь развития».