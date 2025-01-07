На 97-м году жизни скончался Жан-Мари Ле Пен, основатель и многолетний лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» (ныне — «Национальное объединение»). Он находился в лечебном учреждении последние недели и умер во вторник в полдень в окружении семьи, говорится в заявлении родственников.

Ле Пен, бывший десантник, возглавлял партию с момента ее основания в 1972 году до 2011-го, когда лидерство перешло к его дочери Марин Ле Пен. Однако их политическое сотрудничество завершилось конфликтом: Марин исключила отца из партии в 2015 году за отказ смягчить свою риторику.

Жан-Мари Ле Пен прославился провокационными заявлениями и неоднократно оказывался в центре скандалов. Он называл Холокост «деталью» Второй мировой войны, восхвалял режим Виши, сотрудничавший с нацистами, и был осужден за разжигание ненависти и отрицание преступлений против человечности. Среди прочего, он заявлял, что вирус Эбола мог бы стать «решением проблемы перенаселения».

Ле Пен пять раз баллотировался в президенты Франции. В 2002 году он, к удивлению многих, вышел во второй тур выборов, где уступил Жаку Шираку, набравшему более 82% голосов.

Ле Пен участвовал в войнах в Индокитае и Алжире, в контексте которых его обвиняли в применении пыток. Сам он оправдывал свои действия как «необходимые методы».

Внучка Ле Пена — Марион Марешаль — позиционирует себя как продолжательница дела своего деда. Разногласия между ней и ее тетей Марин Ле Пен стали заметны после того, как последняя возглавила «Национальное объединение». Марин Ле Пен стремится модернизировать ее имидж, тогда как Марион неоднократно критиковала этот подход как «утрату идеологических основ» и считает, что партия должна вернуться к более жесткой националистической риторике.