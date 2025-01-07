Meta объявила о радикальных изменениях в политике модерации контента на своих платформах. Марк Цукерберг заявил о намерении вернуться к истокам компании и сосредоточиться на свободе самовыражения.

«Мы возвращаемся к нашим корням и сфокусируемся на сокращении ошибок, упрощении политик и восстановлении свободы выражения на наших платформах», — заявил Цукерберг в видеообращении во вторник.

Изменения происходят на фоне сближения Цукерберга с будущей администрацией Трампа. Накануне Дня благодарения CEO Meta ужинал с избранным президентом в его клубе Mar-a-Lago, а компания пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа.

Директор Meta по международным отношениям Джоэл Каплан пояснил Fox News Digital, что система фактчекинга будет заменена моделью «Примечания сообщества», аналогичной используемой в X (бывший Twitter). Он также сообщил об изменениях правил модерации контента, особенно касающихся «чувствительных тем», таких как иммиграция и гендерные вопросы.

Примечательно, что с 7 октября 2023 Instagram систематически блокировал публикации в поддержку Палестины, ссылаясь на нарушения правил сообщества. Декабрьский отчет Human Rights Watch выявил алгоритмическую предвзятость платформ Meta в контексте войны в Газе, включая массовую цензуру контента. Пока остается не ясным, будет ли новая политика модерации применяться к публикациям о Палестине.