Визит специального представителя по вопросам России и Украины генерала Кита Келлога, назначенного избранным президентом США Дональдом Трампом, в Киев состоится «в свое время».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Киеве на совместной пресс-конференции с исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоттир, передает «Укринформ».

«Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первое. Второе – мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенных членов новой администрации – глав и руководителей – будут проходить в Украину. Третье – для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны. Я уверен, что эта встреча состоится в свое время. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки ее проведения и наполнить ее максимально важным содержанием», – отметил Сибига.

Министр также приветствовал свою исландскую коллегу, совершившую первый визит на посту главы внешнеполитического ведомства в Украину.

Стороны обсудили поддержку «Формулы мира» и продолжение изоляции России. Как сообщили в пресс-службе МИД, Исландия продолжает оказывать помощь в разминировании, логистике, подготовке украинских военных, а также финансирует проекты украинской оборонной промышленности.

«Мы благодарны Исландии за недавний вклад в более чем 2 млн евро на производство украинского оружия по датской модели. Рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций исландской стороны в украинскую оборонную промышленность», – подчеркнул Сибига.

Он отметил усилия Исландии в поддержке раненых украинских военных: «В этом году мы стремимся расширить этот проект и помочь восстановлению еще большего количества наших военнослужащих».

Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что Исландия продолжит финансировать инициативу «Зерно из Украины», в рамках которой украинские продукты поставляются в нуждающиеся страны, включая Сирию.

По словам Сибиги, переговоры укрепляют особое партнерство между Украиной и Исландией, начатое после прошлогоднего визита Владимира Зеленского в Рейкьявик.