Дональд Трамп-младший во вторник прибыл в Гренландию, автономную территорию Дании, которую его отец, избранный президент США Дональд Трамп, ранее высказывал желание присоединить к Соединенным Штатам.

На кадрах из аэропорта Нуука видно, как самолет Boeing 757 с надписью Trump приземлился в столице арктической территории около 13:00 по Гринвичу.

В преддверии визита Дональд Трамп вновь озвучил свои амбиции по поводу принадлежащего Дании острова.

«Гренландия — невероятное место, и люди там получат огромные преимущества, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и оберегать ее от жестокого внешнего мира. MAKE GREENLAND GREAT AGAIN!» — написал он в соцсети Truth Social.

Интерес Трампа к Гренландии не нов: в 2019 году он предлагал выкупить остров, богатый природными ресурсами, но его предложение было отвергнуто властями Гренландии и Дании.

Сам Дональд Трамп-младший на платформе Rumble заявил, что его визит носит исключительно туристический характер, и заверил, что он не намерен «покупать Гренландию».

«Я просто буду общаться с людьми, это личная поездка», — сказал он.

Местные СМИ сообщают, что визит продлится всего несколько часов, и официальных встреч в программе нет.