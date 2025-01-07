Сегодня в Турции стартуют военно-морские учения «Синяя Родина-2025» (Mavi Vatan-2025), которые пройдут одновременно в Черном, Эгейском и Восточном Средиземном морях. Об этом сообщил начальник штаба ВМС контр-адмирал Кенан Каан Тюрккан на брифинге в Командовании военно-морского центра в Гёльджюке.

По словам Тюрккана, в учениях примут участие 90 кораблей, 50 летательных аппаратов и около 20 тыс. военнослужащих. Сухопутные войска предоставят вертолеты общего назначения и CH-47, ВВС задействуют ударные самолеты, самолеты ДРЛО и самолеты-мишени, береговая охрана выделит 6 патрульных катеров.

Активная фаза учений началась 6 января с выходом кораблей из портов базирования. 9 января в Аксазе-Мармарисе пройдет день почетных наблюдателей. 10-11 января корабли совершат заходы в порты для пополнения запасов, а 14-16 января пройдут учения в условиях многоуровневых угроз.

Особо отмечается участие в маневрах фрегата «Оруч-реис», первого корабля класса «Барбарос», прошедшего модернизацию. В ходе учений корабли проведут бомбардировки наземных целей, стрельбы по надводным целям, противовоздушные стрельбы, подводные лодки выполнят учебные торпедные пуски, а морская авиация применит управляемые авиабомбы MAM-C и MAM-L.

«Турецкие военно-морские силы, черпающие свою силу и решимость от великого турецкого народа и флага с полумесяцем и звездой, готовы защищать нашу «Синюю Родину» и все уголки нашей страны, действовать за ее пределами и в мировом океане», — заявил контр-адмирал Тюрккан.