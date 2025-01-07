Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о резком увеличении числа смертных казней в Иране за последний год. В своем письменном заявлении он сообщил, что в 2024 году казнен по меньшей мере 901 человек, что превышает показатель 2023 года, составивший 853 человека.

Тюрк подчеркнул, что рост числа смертных приговоров в Иране вызывает серьезное беспокойство.

«Ирану пора остановить растущую волну казней», – отметил он.

По его словам, большинство смертных приговоров в 2024 году связано с преступлениями, касающимися наркотиков. Особое внимание он обратил на рост числа казненных женщин.

«Мы выступаем против смертной казни при любых обстоятельствах, это несовместимо с основным правом на жизнь и создает неприемлемый риск казни невинных людей», – написал Тюрк.

Комиссар призвал иранские власти прекратить все казни и пересмотреть использование смертной казни как меры наказания.