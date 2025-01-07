НАТО с конца недели начнет охрану ключевых объектов в Балтийском море, включая энергетические и телекоммуникационные кабели. Об этом сообщает финский портал Yle.

Для патрулирования будут задействованы до 10 кораблей альянса, включая уже находящиеся в регионе, а также специально направленные суда. Операция продлится до апреля. Основная задача сил – сдерживание и защита подводной инфраструктуры. При этом в международных водах НАТО не вправе ограничивать проход других судов.

Решение усилить присутствие в Балтийском море принято по запросу Финляндии и Эстонии. Поводом стали повреждения подводных кабелей, в которых Хельсинки и Таллинн подозревают российский «теневой флот».

25 декабря финские и эстонские власти заявили, что танкер «Игл С», следовавший по маршруту, мог повредить электрический кабель Estlink 2 и несколько телекоммуникационных кабелей. По их мнению, танкер помогает обходить санкции, перевозя российскую нефть в третьи страны. Финская полиция обнаружила якорь на маршруте движения судна, а танкер был задержан властями.

Подводная инфраструктура в регионе подвергалась атакам и ранее. В ноябре был поврежден кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. В октябре 2023 года судно «Нью-нью полар бир» повредило газопровод Balticconnector и другие кабели.

Москва отвергла причастность к повреждениям в Балтийском море. Тем не менее, охрана Финского залива будет продолжена силами Финляндии и Эстонии. НАТО усиливает патрулирование для предотвращения новых инцидентов.