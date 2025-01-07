Сирию необходимо признать Сирийской Арабской Республикой, а ее новое руководство должно взять на себя ответственность за решение проблемы PKK/YPG. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в программе на CNN Türk.

«Мы ожидаем от них конкретных шагов, переговоры продолжаются», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Турция предъявила PKK/YPG четкий ультиматум: «Члены PKK должны покинуть Сирию. Они знают, кто они, и мы знаем их имена. Если этого не произойдет, последуют соответствующие меры. А это военная операция».

Фидан также заявил, что PKK представляют угрозу не только для Турции, но и для Сирии, Ирака, всего региона и, самое главное, для самих курдов.

«Эта маскарадная игра должна быть прекращена», — добавил министр.

Министр также выразил доверие новому лидеру Сирии Ахмеду аш-Шара: «Ахмед аш-Шара осознает свою ответственность и ожидания региона. Рациональный и уравновешенный лидер. У меня есть надежда».

Он отметил, что возвращение более половины населения Сирии, покинувшего страну, возможно только после начала восстановительных работ: «Для возвращения людей необходимо начать деятельность по восстановлению страны».

Фидан также заявил, что Анкара против идеи доминирования: «Культура господства уничтожает наш регион. Мы хотим использовать влияние, которое рождается из братских связей и географии, максимально позитивным образом».

Министр подчеркнул, что в Сирии не будет давления на алавитов: «Мы этого не хотим и не допустим. В этом вопросе мы крайне принципиальны. Ахмед аш-Шара и его соратники заявили: «Мы пришли, чтобы не делать того, что сделали нам».

Комментируя отношения с Ираном и Россией, Фидан отметил: «В отношениях с Ираном и Россией мы умеем разделять наши разногласия и области сотрудничества. В Сирии мы были на противоположных сторонах. Но в дальнейшем мы продолжим процессы взаимодействия».

Министр также предупредил о возможных попытках дестабилизации: «Могут ли те, кто имеет интересы в Сирии, пытаться дестабилизировать ситуацию? Вполне возможно. Но народы Ближнего Востока устали от войн. Положительный момент в том, что народ Сирии поддержал управление, которое считает своим, и возлагает на него надежды».