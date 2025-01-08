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На юге России горит база с авиационным топливом
Украинские дроны атаковали город Энгельс, где расположен военный аэродром. Горит нефтехранилище
На юге России горит база с авиационным топливом
Фото: скриншот видео из соцсетей / Others
8 января 2025 г.

Украинские дроны ударили по нефтебазе в Энгельсе Саратовской области, где находится один из крупнейших и активно используемых в российскими военными аэродромов.

Об этом сообщили телеграм-каналы, а губернатор региона Роман Бусаргин и российское Министерство обороны подтвердили факт атаки.

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. <…> По предварительной информации никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», — написал в своем телеграм-канале саратовский губернатор, упомянув «повреждения» на промышленном предприятии.

Этим же утром Минобороны РФ написало об 11 дронах, сбитых над Саратовской областью. Всего ведомство насчитало их более 30 — в том числе, над Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областями.

Astra и другие новостные телеграм-каналы опубликовали видеокадры, где предположительно запечатлен массивный пожар на нефтебазе, находящейся в Энгельсе и предназначенной для хранения авиационного топлива.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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