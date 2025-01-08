Администрация Байдена готовится объявить о крупном пакете вооружений для Украины — он станет последним до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января.

Как пишет AP, уходящий министр обороны США Ллойд Остин объявит о последнем пакете помощи во время визита в Германию 9 января. Там, как ожидается, он встретится с представителями около 50 стран, поддерживающих Украину с начала войны.

Новый пакет, описываемый как «значительный», не исчерпает оставшиеся $4 млрд, ранее утвержденные Конгрессом для Украины. По оценкам, более $2 млрд останутся в распоряжении новой администрации, которая сможет выделить эти средства по своему усмотрению.

На фоне приближающейся инаугурации Трампа Украина и РФ усилили ракетные удары и атаки дронов. В ночь на 8 января Киев запустил более 30 беспилотников по территории приграничных российских регионов, параллельно проводя второе наступление в Курской области.

Обе стороны стремятся укрепить свои позиции для возможных переговоров. Представители администрации Байдена уже координируют действия с переходной командой Трампа, чтобы обеспечить плавную передачу политики оборонной помощи Украине, уточняет АР.

Встреча Остина на авиабазе Рамштайн в Германии станет его последней на посту министра. С начала российско-украинской войны группа союзников Киева предоставила более $126 млрд военной помощи, включая современные истребители, системы ПВО, танки, антидроновые системы и миллионы боеприпасов. Из этой суммы $66 млрд выделили Соединенные Штаты.

Прощальный пакет будет сформирован из существующих запасов США, при этом акцент сделан на поставке обещанного вооружения Украине — систем ПВО и боеприпасов.

30 декабря администрация Байдена объявила о дополнительном пакете помощи на сумму $1,25 млрд. По словам официальных лиц, 80–90% всего обещанного оборудования уже отправлено Украине, что подчеркивает срочность оказываемой поддержки.