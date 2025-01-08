Тибет продолжает трясти. За последние сутки после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе зарегистрировано 515 афтершоков.

Около 95% этих толчков в районе города Шигадзе имели магнитуду менее 3,0, а самый сильный достиг магнитуды 4,4.

Афтершоки сильно осложняют спасательные работы. По последним данным, число погибших увеличилось до 126 человек, еще 188 получили ранения.

7 января Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,1 на границе Тибета и Непала. Эпицентр находился в 163 км к юго-западу от священного для буддистов города Шигадзе — там проживают около 80 тыс. человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 км.

Толчки привели к разрушению большого числа жилых домов и инфраструктуры. В спасательных операциях участвуют более 14 тыс. спасателей для поиска выживших. На данный момент удалось спасти более 400 человек.

Операцию осложняют зимние условия: ночью температура воздуха опускается до -16 °C.

Вице-премьер Китая Чжан Гоцин прибыл в зону бедствия для координации усилий. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия, чтобы найти всех выживших и обеспечить переселение пострадавших.

По предварительным оценкам, разрушено более 3600 зданий, тысячи людей остались без крова. Около 30 тыс. человек эвакуированы.

Духовный лидер Тибета в изгнании Далай-лама выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясения в Тибете нередки, так как регион расположен на тектоническом разломе. Однако толчки 7 января стали самыми разрушительными за последние годы. Удар стихии ощущался также в Непале и Индии, где серьезных последствий не зафиксировано.

В среднем ежегодно в КНР происходит около 429 землетрясений магнитудой 4 балла или выше, что соответствует примерно одному землетрясению в день в радиусе 300 км от страны. Что еще более примечательно, крупные землетрясения (магнитудой 7 баллов или выше) обычно происходят раз в семь лет в сейсмической зоне Тянь-Шаня.