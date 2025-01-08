Еще на месяц

Тель-Авив собирается продлить срок вывода войск с оккупированных территорий на юге Ливана с 60 дней, предусмотренных соглашением о прекращении огня, до 90 дней.

Как заявил Бейруту американский генерал-майор Джаспер Джефферс, занимающий пост председателя Комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня, якобы ливанская армия «медленно проводит разминирование боеприпасов» и в связи с этим Израилю «требуется больше времени для реализации целей наземных операций» по проверке объектов «Хезболлы».

Джефферс к тому же мешал развертыванию ливанской армии в ряде населенных пунктов на юго-западе Ливана. В Бейруте выразили недовольство происходящим.

В частности, была отложена координационная встреча с участием американского генерал-майора, представителями Франции и UNIFIL, а также старшего советника президента США Джозефа Байдена Амоса Хохштейна. Впоследствии она все же состоялась.

Атаки продолжаются

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября. В соответствии с договоренностями, Бейрут обязуется предотвращать любые нападения на израильскую территорию со стороны «Хезболлы» или других находящихся на территории Ливана вооруженных групп. Тель-Авив в свою очередь обещает не атаковать гражданские, военные или государственные объекты в Ливане.

Помимо этого, в течение 60 дней ливанская армия должна поэтапно занять оккупированные Израилем на юге Ливана территории.

Однако израильская армия в течение только 1 января четыре раза нарушила режим прекращения огня с Ливаном. В итоге число нарушений, совершенных Тель-Авивом с момента вступления соглашения, возросло до 340, жертвами атак стали 33 человека, еще 37 были ранены.

Первое нарушение мирного соглашения было зафиксировано 2 декабря. С тех пор израильская армия продолжает регулярно нарушать режим прекращения огня. В частности, Тель-Авив запускает беспилотники, а также совершает снос и поджог домов в Бейруте и городе Эн-Набатия, расположенном на юге страны.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана, с октября 2023 года погибли не менее 4 тыс. человек, среди них 1106 женщин и детей, еще 16 тыс. человек получили ранения.

Дождаться Трампа

В настоящий момент присутствие израильских военных сохраняется во всех ливанских деревнях, расположенных вблизи границы, их жителям не дают возможности вернуться домой.

Известно, что израильская армия вывела свои подразделения лишь из трех оккупированных ею городов: Накуры, Аль-Хиям и Шемы, расположенных на юге Ливана. После ухода израильской армии из районов, подвергшихся нападениям в Аль-Хияме, были обнаружены тела 31 человека.

В только что освобожденной от израильских военных Накуре ливанская армия планирует провести работы по безвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, жителей призвали пока не «приближаться к региону».

Тем временем инженерные подразделения израильской армии начали строительство инфраструктуры для аванпостов вдоль северных рубежей, некоторые из них планируют расположить за пограничным ограждением, однако они не пересекут «голубую линию», проведенную ООН между двумя государствами.

При этом в некоторых местах, считающихся наиболее уязвимыми, аванпосты будут сформированы спорным с точки зрения международного права способом.

В Тель-Авиве уверены, что «Хезболла» сейчас находится не в том положении, чтобы совершать крупные атаки на Израиль. В частности, израильские власти подсчитали, что за это время было уничтожено около 70% «стратегического оружия» «Хезболлы», включая противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и зенитные ракеты. Помимо этого, было поражено около 75% ее ракетных установок малой дальности.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском напомнил, что изначально израильские власти планировали операцию в Ливане как краткосрочную.

«Они заявляли, что она продлится дни, а не месяцы, однако на деле она продолжается гораздо дольше», — отметил политолог. Он добавил, что израильтянам было бы выгодно обезопасить свой северный фронт и прекратить военные действия.

Эксперт при этом не исключает, что у Нетаньяху «может появиться соблазн дотянуть до возвращения Дональда Трампа в Белый дом».

«Отношения израильского премьера и избранного американского президента США гораздо более теплые, чем между Нетаньяху и Байденом. Глава правительства Израиля может дождаться переезда Трампа в Белый дом, чтобы посмотреть, что тот намерен делать. А Трамп займет откровенно антииранскую и произраильскую позицию», — резюмировал специалист.

На фоне этого не исключено, что экспансионистские планы Тель-Авива станут еще более масштабными. Израиль может усилить военную кампанию в секторе Газа, об этом говорят в Тель-Авиве. Помимо этого, воспользовавшись сменой власти в Сирии, израильские военные уничтожили подавляющую часть арсеналов прежнего правительства, а также армия, нарушив границы нейтральной зоны площадью 235 кв. км, продвинулась далеко вглубь сирийской территории.

Как пишут турецкие СМИ, Тель-Авив «может захватить столицу Сирии Дамаск в целях противодействия политике Турции в регионе и сохранения позиций курдских формирований в стране», которых Анкара считает террористическими.