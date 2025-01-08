Китай начал ограничивать доступ к своим восточным портам для танкеров, которые находятся под американскими санкциями. Как сообщают трейдеры, на которых ссылается Reuters, соответствующее решение приняла Shandong Port Group — крупный портовый оператор, управляющий инфраструктурой в провинции Шаньдун, через которую проходит значительная часть нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы.

С 6 января такие суда не смогут получать портовые услуги, включая разгрузку, швартовку и обслуживание, в портах этого региона. Шаньдун, один из ключевых промышленных центров Китая, занимает третье место в стране по объему ВВП и играет важную роль в нефтяной торговле. Среди затронутых портов — Циндао, Жичжао и Яньтай, что может заметно снизить объем импорта нефти, идущей в обход международных санкций.

По данным Lloyd’s List Intelligence, на данный момент в теневой флот, перевозящий нефть вопреки санкциям, входит 669 танкеров. Около 250-300 из них задействованы в транспортировке российского топлива. В 2024 году под санкции США, ЕС и Великобритании попали 180 судов, часть из которых прекратила операции.

Как утверждает Bloomberg, ужесточение ограничений со стороны Вашингтона может еще больше ослабить эти цепочки. Администрация Джо Байдена рассматривает включение в санкционные списки новых танкеров и возможное введение полного эмбарго на российскую нефть.