ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Китайские порты не примут нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы
Крупный портовый оператор Китая принял решение ограничить доступ к своим гаваням судам, которые находятся под санкциями США
Китайские порты не примут нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы
Контейнерный порт в Циндао / Фото: AP / Others
8 января 2025 г.

Китай начал ограничивать доступ к своим восточным портам для танкеров, которые находятся под американскими санкциями. Как сообщают трейдеры, на которых ссылается Reuters, соответствующее решение приняла Shandong Port Group — крупный портовый оператор, управляющий инфраструктурой в провинции Шаньдун, через которую проходит значительная часть нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы.

С 6 января такие суда не смогут получать портовые услуги, включая разгрузку, швартовку и обслуживание, в портах этого региона. Шаньдун, один из ключевых промышленных центров Китая, занимает третье место в стране по объему ВВП и играет важную роль в нефтяной торговле. Среди затронутых портов — Циндао, Жичжао и Яньтай, что может заметно снизить объем импорта нефти, идущей в обход международных санкций.

По данным Lloyd’s List Intelligence, на данный момент в теневой флот, перевозящий нефть вопреки санкциям, входит 669 танкеров. Около 250-300 из них задействованы в транспортировке российского топлива. В 2024 году под санкции США, ЕС и Великобритании попали 180 судов, часть из которых прекратила операции.

Как утверждает Bloomberg, ужесточение ограничений со стороны Вашингтона может еще больше ослабить эти цепочки. Администрация Джо Байдена рассматривает включение в санкционные списки новых танкеров и возможное введение полного эмбарго на российскую нефть.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us