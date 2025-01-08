Лесные пожары охватили несколько районов Лос-Анджелеса

Лесной пожар бушует в Лос-Анджелесе в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс. Площадь возгорания составляет около 1500 гектаров. Сообщается об уничтожении жилых домов. В регионе идет масштабная эвакуация, в безопасные районы вывезли уже 30 тыс. человек. В зону эвакуации попала также резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По данным властей, огонь угрожает более 25 тыс. человек и 10 тыс. жилых домов. #пожар #лосанжелес #сша #возгорание