ПОЛИТИКА
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Лесные пожары охватили несколько районов Лос-Анджелеса
Лесной пожар бушует в Лос-Анджелесе в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс. Площадь возгорания составляет около 1500 гектаров. Сообщается об уничтожении жилых домов. В регионе идет масштабная эвакуация, в безопасные районы вывезли уже 30 тыс. человек. В зону эвакуации попала также резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По данным властей, огонь угрожает более 25 тыс. человек и 10 тыс. жилых домов. #пожар #лосанжелес #сша #возгорание
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8 января 2025 г.
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