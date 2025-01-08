ПОЛИТИКА
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США и Саудовская Аравия придумали, кто возглавит Ливан
Вашингтон и Эр-Рияд договорились о поддержке командующего ливанской армией Жозефа Ауна на грядущих президентских выборах
США и Саудовская Аравия придумали, кто возглавит Ливан
Жозеф Аун / Фото: AP / Others
8 января 2025 г.

США предложили Ливану финансовую поддержку от Саудовской Аравии в сотни миллионов долларов на восстановление страны в обмен на избрание командующего армией Жозефа Ауна президентом. Об этом газете Middle East Eye сообщили высокопоставленный источник из Эр-Рияда и бывший американский чиновник. Условие было озвучено спецпредставителем США Амосом Хохштейном во время его визита в Ливан, где он активно лоббировал кандидатуру Ауна.

По данным источников, Хохштейн связал избрание Ауна с финансированием реконструкции Ливана со стороны Саудовской Аравии, что также подтверждается поддержкой кандидатуры Ауна премьер-министром Наджибом Микати. Президентские выборы в Ливане запланированы на 9 января — хотя в прошлом уже неоднократно переносились.

Инициатива США связана с достижением ноябрьского перемирия между Израилем и «Хезболлой», а также перспективой дальнейшего вывода израильских войск с юга Ливана. Ливанская армия уже начала занимать позиции в районе границы. Значительную роль в этом процессе играет участие США, которые предоставили дополнительные средства армии и перенаправили $95 млн из бюджета, ранее предназначенные для Египта.

США рассчитывают, что Саудовская Аравия, традиционно игравшая значительную роль в восстановлении Ливана, возьмет на себя ключевую часть финансирования. Возвращение Эр-Рияда в ливанскую политику стало возможным после изменений в региональном раскладе сил, вызванных ослаблением позиций Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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