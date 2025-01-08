Главный редактор ближневосточного отдела BBC Раффи Берг оказался в центре скандала после публикации расследования MintPress News, в котором говорится о его связях с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и израильской разведкой «Моссад». Берга обвиняют в предвзятом освещении израильско-палестинского конфликта и превращении редакции BBC в инструмент «систематической израильской пропаганды».

По данным источников, до работы в BBC Берг был сотрудником подразделения ЦРУ — Службы зарубежной информации (FBIS), которая занималась сбором и анализом открытых данных. В 2020 году в интервью Jewish Telegraph Берг подтвердил, что его работа была связана с разведкой. Позже, при написании книги о спецоперации «Моссада» по вывозу эфиопских евреев в Израиль, Берг сотрудничал с командиром разведки Дани Лимором и другими высокопоставленными израильскими официальными лицами.

Сотрудники BBC, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что в редакции существует «культура страха» перед публикацией материалов, критически освещающих действия Израиля. Берга обвиняют в изменении формулировок заголовков и текстов, чтобы не акцентировать внимание на нарушениях со стороны израильской армии. В пример приводится случай с гибелью палестинца с синдромом Дауна, убитого израильскими военными: первоначальный заголовок BBC упоминал лишь его «одинокую смерть» без указания на действия армии.

Несмотря на критику и внутренние жалобы сотрудников, руководство BBC продолжает поддерживать Берга. На фоне растущей полемики западные СМИ все чаще подвергаются обвинениям в замалчивании преступлений Израиля и продвижении недостоверной информации.