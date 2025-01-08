ХАМАС призвал избранного президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на соглашение о прекращении огня, пишет Newsweek со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.

По его словам, договоренность о мире может быть достигнута быстро, если Тель-Авив прекратит искусственно затягивать переговоры.

«Мы готовы заключить соглашение немедленно, если Нетаньяху прекратит тормозить и препятствовать процессу под надуманными предлогами, — отметил представитель ХАМАС. — Даже израильские политические и военные деятели недавно подтвердили это».

Предварительные условия, которые согласовали палестинцы: постоянное прекращение огня, вывод всех израильских войск из Газы, возвращение вынужденных переселенцев в их дома и обмен пленными между сторонами. Израиль отвергает все эти пункты, настаивая, что сохранит военное присутствие в эксклаве даже после окончания войны.

Несмотря на это, ХАМАС надеется, что администрация Трампа сможет надавить на Израиль и заставить его принять мирные условия. «Мы призываем президента Трампа использовать свое влияние, чтобы заставить правительство Нетаньяху двигаться вперед», — добавил неназванный представитель движения.

Ранее Трамп поставил дедлайн: ХАМАС и Израиль должны договориться о мире до его инаугурации 20 января. Несмотря на продолжающиеся уже почти год переговоры, прогресса достичь не удалось: обе стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей.

Израиль настаивает на полном разоружении ХАМАС и освобождении всех заложников до прекращения военной операции в Газе. Палестинцы, в свою очередь, требуют прекратить военные действия и вывести израильские войска — это и станет условием для освобождения заложников.

По данным Reuters, Катар и Египет продвигают частичную сделку. На ее первом этапе может быть освобождено 34 заложника, среди которых женщины, дети и пожилые граждане, в обмен на палестинских заключенных. Пока Нетаньяху медлит, израильские военные продолжают наносить удары по Газе: за сутки с 7 по 8 января в секторе были убиты более 50 палестинцев.