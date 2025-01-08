Избранный президент США Дональд Трамп отложил встречу с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что первый контакт состоится только после инаугурации, то есть после 20 января.

На пресс-конференции 7 января Трамп подчеркнул, что считает «неуместным» встречаться с российским лидером до вступления в должность. Путин ранее дал понять, что открыт к диалогу и готов к переговорам в любое время.

«Я не думаю, что будет правильно встретиться [с Путиным] до 20 января, хотя мне это не нравится. Каждый день гибнет множество молодых людей и солдат», — отметил Трамп, имея в виду жертв российско-украинской войны.

Республиканец вновь осудил продолжающийся конфликт в Украине, заявив, что подобного рода боевые столкновения никогда бы не произошли, если бы он занимал пост президента США.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил о хороших отношениях с Путиным и обещал завершить войну в Украине за 24 часа после вступления в должность. Путин, в свою очередь, на ежегодной пресс-конференции в декабре подтвердил готовность к переговорам с президентом США. По словам самого Трампа, Кремль выразил желание встретиться как можно скорее для обсуждения украинского вопроса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще в ноябре заявил, что возможность телефонного разговора между Путиным и Трампом до инаугурации исключать нельзя. «Он (Трамп) сам сказал, что позвонит Путину до инаугурации», — отметил Песков, добавив, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

Песков уточнил, что контакты с администрацией Джо Байдена сведены к минимуму и носят исключительно технический характер. Но Россия готова исправить ситуацию после прихода Трампа к власти.

В Кремле не скрывают надежды, что инаугурация республиканца, запланированная на 20 января, откроет новую главу в отношениях США и России. При этом пока непонятно, будет ли Трамп учитывать интересы Украины, договариваясь о чем-либо с Путиным.