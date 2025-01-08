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Мазутная катастрофа накрывает Крым
Назначенный РФ глава Крыма предупредил о возможном ухудшении ситуации с разливом нефтепродуктов на полуострове до масштабов катастрофы
Мазутная катастрофа накрывает Крым
Волонтеры и ветеринары очищают птиц от нефти после недавнего инцидента в Крыму / Фото: Reuters / Others
8 января 2025 г.

Ситуация с разливом мазута в Крыму может достичь масштабов катастрофы в Керченском проливе. Об этом заявил назначенный РФ глава Крыма Сергей Аксенов.

С момента первых выбросов 21 декабря на полуострове обнаружили и устранили 44 загрязнения, вывезли 265 тонн загрязненного грунта и очистили 84 км побережья. «Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — отметил Аксенов.

Назначенный глава региона подчеркнул необходимость предотвращения новых выбросов: «Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории».

Особое внимание уделяется помощи пострадавшим животным. На базе сафари-парка «Тайган» организован центр помощи птицам, рассматривается создание дополнительного павильона и возможность перемещения пострадавших птиц в Акъмесджит (Симферополь) и Бахчисарай.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе столкнулись танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии погибли 32 дельфина, загрязнены обширные участки побережья Крыма и Краснодарского края. В зоне ЧС работают 25 судов Морспасслужбы, уже собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано более 1442 кв. км побережья.

В Акъмесджите очищено более 22 км берега и вывезено 126 тонн загрязненного грунта. В Сакском и Ленинском районах продолжается очистка более 4 км побережья. В Анапе обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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