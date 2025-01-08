Стокгольмский университет признали виновным в дискриминации студентки из Турции

Стокгольмский университет признан виновным в дискриминации студентки из Турции после того, как вуз отклонил заявку на стажировку Фатмы Зехры Солмаз, мотивируя отказ тем, что Турция возражает против членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает шведский омбудсмен по вопросам равенства. Университет принес официальные извинения. Солмаз подала официальную жалобу после того, как получила в 2022 году письмо от профессора Пера Карлбринга: «Я бы с удовольствием принял вас у себя. Но, поскольку Турция не разрешает Швеции вступить в НАТО, я вынужден отказать. Сожалею» #стокгольм #турция #дискриминация #студентка