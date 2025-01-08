Британские военные в 2010-2011 годах намеренно убивали всех боеспособных афганцев, не разбираясь, где мирные жители, а где представители талибов, пишет газета Telegraph.

Речь идет о подразделении специальной воздушно-десантной службы (Special Air Service, SAS). Его бойцы обвиняются в проведении «целенаправленной политики» по ликвидации боеспособных мужчин и подростков в Афганистане, включая несовершеннолетних. Газета ссылается на показания офицеров из другого подразделения британских спецслужб. Свое заявление военнослужащий сделал во время публичного расследования предполагаемых военных преступлений.

Свидетель, известный под шифром N1799, заявил, что один из отрядов SAS преднамеренно убивал всех мужчин призывного возраста, включая подростков младше 16 лет, даже если они не представляли угрозы.

Офицер утверждает, что военнослужащие SAS также подбрасывали оружие убитым, чтобы создать видимость, что те были вооружены. Подброшенное оружие внутри подразделения называли «Мистер Вульф», что является отсылкой к персонажу из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», нанимаемого для «решения проблем».

Информатор рассказал, что впервые узнал об этих предполагаемых преступлениях от одного из членов подразделения SAS в марте 2011 года на совместных учениях. Он сообщил об этом своему командиру, но тот решил не поднимать вопрос, предполагая, что обвинения связаны с личной неприязнью к подразделению. Несмотря на это, командир записал разговор и передал информацию директору сил специального назначения.

Публичное расследование началось в 2023 году после выхода расследования BBC о внесудебных казнях, которые британские военные массово совершали в Афганистане в 2010–2013 годах. Цель следствия — выяснить, скрывали ли военные и политические лидеры Великобритании эти преступления более десяти лет. Руководит расследованием судья Апелляционного суда Англии и Уэльса Чарльз Хэддон-Кейв.

Ранее по итогам двух расследований Королевской военной полиции ни один из военнослужащих не был привлечен к ответственности. Однако обвинения, прозвучавшие на публичных слушаниях, ставят под сомнение действия британских военных и чиновников, включая предполагаемое сокрытие внесудебных казней.