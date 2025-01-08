ПОЛИТИКА
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В Турции создано Управление кибербезопасности
Новая структура при президенте займется разработкой стратегий защиты, поддержкой отечественных технологий и координацией действий в киберпространстве
В Турции создано Управление кибербезопасности
Фото: TRT Haber / Others
8 января 2025 г.

В Турции указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана создано Управление кибербезопасности. Новая структура, подчиняющаяся напрямую президенту, будет базироваться в Анкаре и получит статус юридического лица с собственным бюджетом.

Согласно документу, опубликованному в Официальной газете, управление будет определять политику, стратегию и цели в области кибербезопасности, готовить планы действий, координировать соответствующую деятельность и разрабатывать нормативную базу.

В задачи ведомства также входит повышение осведомленности и обучение в сфере кибербезопасности, реализация проектов по защите информации, развитие сотрудничества между государственным, частным секторами и университетами.

Особое внимание будет уделяться развитию экосистемы кибербезопасности, поддержке отечественных технологий и продуктов, а также помощи турецким предпринимателям в достижении конкурентоспособности на мировом рынке. Управление займется исследованиями и разработками, трансфером технологий, выявлением уязвимостей и созданием планов действий в кризисных ситуациях.

В структуру управления войдут Генеральная дирекция киберзащиты, Генеральная дирекция киберустойчивости, Генеральная дирекция развития экосистемы, Департамент внешних связей, Департамент административных услуг, Юридический советник и Советник по связям с общественностью и прессой. Штат ведомства составит 135 человек.

По решению руководителя управления могут создаваться представительства внутри страны, а по предложению руководителя и с одобрения президента - за рубежом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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